26 июня. (Dow Jones). Управляющий Банка Японии Харухико Курода пообещал поддерживать обширный баланс центробанка даже после ослабления пандемии коронавируса, так как ему все еще предстоит достичь целевой уровень инфляции 2%.

"Расширенный баланс Банка Японии не будет нормализирован до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень ценовой стабильности 2%", — сказал Курода, выступая в пятницу на онлайн-мероприятии, проводимом юридической школой Гарвардского университета и Программой международных финансовых систем.

По его словам, Японии потребуется значительное время для достижения уровня инфляции 2%. Базовый индекс потребительских цен, не учитывающий волатильные цены на свежие продукты питания, в мае упал на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Тем не менее, управляющий Банка Японии сказал, что экстренные меры поддержки компаний, пострадавших от коронавируса, будут постепенно свертываться по мере того, как экономика начнет восстанавливаться. Курода ожидает, что экономическая активность в Японии возобновится во второй половине года.

"Центральный банк будет внимательно отслеживать влияние Covid-19 и без колебания сделает все возможное в случае необходимости", — сказал Курода.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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