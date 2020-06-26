ВЛАДИВОСТОК, 26 мая /ПРАЙМ/. Контрольно-счетная палата выявила нарушения со стороны подрядчиков при реализации госпрограмм в Приморье, которые привели к неосвоению в 2019 году около 3,5 миллиарда рублей, сообщил председатель региональной КСП Юрий Высоцкий на очередном заседании заксобрания края в пятницу.

"Назову часть проблем, выявленных КСП, при расходовании (средств) мероприятий госпрограмм, в том числе и нацпроектов. Это нарушение поставщиками, подрядчиками условий госконтрактов и расторжений госконтрактов, не освоено почти 2 миллиарда рублей. Низкое качество проектно-сметной документации, необходимость ее корректировки — также не освоено более 1 миллиарда рублей", — сказал Высоцкий.

По его словам, в результате непредоставления поставщиками и подрядчиками администрациям муниципальных образований документов, подтверждающих фактические работы, не освоено около полумиллиарда рублей.

"Хочу обратить внимание на необходимость своевременного принятия нормативных актов в целях осуществления расходов бюджета края. Важный аспект – достижение целевых показателей, установленных в госпрограммах. Предлагаю также обратить на это особое внимание", — добавил Высоцкий.

Он также отметил, что в краевом бюджете было предусмотрено ресурсное обеспечение на реализацию мероприятий по 10 нацпроектам. "Исполнение за 2019 год составило 10,7 миллиарда рублей, или 88% от плановых назначений", — отметил Высоцкий.