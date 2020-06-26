МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Дети не стали помехой удаленной работе большинства россиян в период самоизоляции, следует из совместного исследования сервиса Работа.ру и портала "Рамблер", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Исследование было призвано выяснить, что больше всего надоело россиянам на карантине, а также как этот период пережили родители, остававшиеся наедине с детьми в течение нескольких месяцев. Оно проводилось в июне, в нем приняло участие более 22 тысяч человек.

"82% респондентов ответили, что дети не мешали им работать в период самоизоляции. 18% опрошенных родителей столкнулись с трудностями в организации работы из-за того, что отвлекались на детей", — говорится в отчете.

Каждый пятый родитель отметил влияние периода самоизоляции на их отношения с детьми — им понравилось проводить больше времени вместе. "Для 8% респондентов совместный карантин с детьми оказался испытанием. А 72% опрошенных не заметили каких-либо изменений в семейных взаимоотношениях", — сообщается в исследовании.

Сложнее всего на самоизоляции родителям и их детям далось дистанционное обучение — это отметили 36% опрошенных (множественный выбор). Ограничение времени прогулок и общения со сверстниками тяжело дались 35% и 32% респондентов соответственно. 27% указали, что для них стала проблемой приостановка работы секций и кружков для детей.

По данным исследования, 23% опрошенных родителей совершенно спокойно перенесли с детьми период самоизоляции. 16% опрошенных пришлось искать новые хобби для занятий с детьми. В варианте "Другое" респонденты чаще всего уточняли, что их дети уже не такие маленькие и могли сами позаботиться о себе на карантине.