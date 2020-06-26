МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 800, до 620 794, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 800 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 28,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 620 794 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 813, Подмосковье — 390, в Ханты-Мансийском АО — 295.

Также выявлены новые случаи в Санкт-Петербурге — 223, в Нижегородской области — 210, в Иркутской области — 210.

За сутки в РФ выписаны 8 988 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 384 152 человека.

В России за сутки умерли 176 человек с COVID-19, за все время скончались 8 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.