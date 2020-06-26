МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в водоемах в Норильске после разлива нефтепродуктов продолжает превышать норму перед боновыми заграждениями в два раза, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

"По итогам проб зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в два раза", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки специалисты взяли 21 пробу воды, всего с начала работ — 601. В их числе 526 проб воды, 24 — донных отложений, 10 — отходов в грунте и 41 — грунта.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.