МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Московская прокуратура утвердила обвинение по делу о хищении 93 миллионов рублей из индивидуальных банковских сейфов коммерческого банка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Екатеринбурга", — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении краж в особо крупном размере.

По версии следствия, злоумышленники арендовали на свое имя четыре индивидуальных банковских сейфа, получив возможность беспрепятственного прохождения в депозитарий банка. Затем расторгли договор аренды двух ячеек, сделав при этом дубликат клиентского ключа и мастер-ключа от них. Однако право беспрепятственного посещения помещения хранилища, как арендаторов иных закрепленных за ними двух других ячеек, за соучастниками осталось.

"Впоследствии, обладая вышеуказанным правом прохода в помещение хранилища, а также владея дубликатами ключей, похитили из ячеек, которые были уже арендованы другими лицами, денежные средства двух граждан на сумму 93 миллиона рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей", — отмечается в сообщении.