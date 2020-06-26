МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Гонконга на уровне "AA+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что хорошие экономические и финансовые показатели Гонконга по-прежнему будут обеспечивать устойчивость платежеспособности правительства перед лицом последствий длительной социальной напряженности и пандемии COVID-19 в течение последующих одного-двух лет", — пишет агентство.

В то же время экономика Гонконга, по мнению агентства, скорее всего, переживет еще один глубокий спад в этом году. S&P отмечает, что пандемия COVID-19 усилила давление на секторы услуг и торговли, которые уже и так испытывают шок от длительных социальных протестов и торговой напряженности между США и Китаем. Так, по прогнозам S&P, ВВП Гонконга в 2020 году сократится на 3,9% после снижения на 1,2% в 2019 году, а в 2021 году экономика вернется к росту, который составит 4,8%.

"Мы можем рассмотреть положительное рейтинговое действие, если политическая обстановка в Гонконге существенно улучшится по мере восстановления социальной стабильности и улучшения кредитного статуса центрального правительства", — пишет агентство. S&P также может понизить рейтинги из-за ряда факторов, таких как события, которые повлияют на экономическую стабильность Гонконга или предсказуемость политики.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов.