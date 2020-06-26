МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Количество москвичей, желающих ездить на работу на велосипеде, возросло почти на треть по сравнению с 2018 годом, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи работников и представители 500 работодателей из Москвы. Оно проводилось с 17 по 23 июня 2020 года.

"По сравнению с исследованием 2018 года возросло количество москвичей, желающих ездить на работу на велосипеде: 31% два года назад и 40% сегодня", — уточняется в исследовании.

Ранее власти Москвы выступили с инициативой снижения стоимости проката городских велосипедов, чтобы уменьшить пассажиропоток в общественном транспорте во время эпидемии коронавируса. Власти также предложили снизить цены на проезд в метро вне утреннего часа пик, чтобы перераспределить поток пассажиров во время эпидемии коронавируса.

На вопрос, готовы ли работодатели изменить время начала рабочего дня в ответ на инициативу властей, 11% представителей компаний ответили однозначно утвердительно. Еще 36% работодателей скорее готовы пересмотреть время начала работы. "Скорее не станут менять время начала работы сотрудников еще в 36% компаний. 17% однозначно отказываются от введения подобных изменений в графике работы компаний", — отметили аналитики компании.

Сейчас добираются на работу на велосипеде 3% столичных жителей. Еще 40% москвичей хотели бы использовать двухколесный транспорт для поездок на работу. "Мужчины выражали готовность добираться до работы на велосипеде чаще женщин (45% против 36%). Больше всего же сторонников велопоездок — среди москвичей моложе 34 лет (46%)", — поясняют аналитики.

Время начала рабочего дня в 41% московских компаний фиксированное для всех категорий сотрудников. 42% работодателей установили разное время прихода на работу для различных категорий персонала. В 13% компаний начало трудового дня гибкое и определяется работниками самостоятельно, выяснили эксперты компании.