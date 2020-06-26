БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. Вопрос о снятии запрета для въезда россиян в Германию, как страну-члена Шенгенской зоны, обсуждается в Брюсселе, заявила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Решение о правилах въезда в Шенгенскую зону из третьих стран обсуждается в Брюсселе. Пока для этих стран действует запрет, это касается и граждан России", — заявила она на брифинге в пятницу.

По ее словам, если будут приняты новые рекомендации в отношении России, они будут обнародованы на сайте МИД ФРГ.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать поэтапное открытие границ с третьими странами с 1 июля. В рекомендациях ЕК говорится, что решение об отмене ограничений для конкретной страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с распространением коронавируса. Также при открытии границ будет учитываться принцип взаимности.

В середине марта страны Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" граждан третьих стран в ЕС, а также ограничили перемещения внутри европейского пространства на фоне распространения коронавируса. С 15 июня европейские страны снимают ограничения на перемещение внутри ЕС.