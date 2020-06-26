МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Прокуроры за последние два года добились закрытия 1,3 тысячи объектов незаконной добычи полезных ископаемых, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"За последние два года по актам прокуроров более 1,3 тысячи объектов незаконной добычи полезных ископаемых закрыто, деятельность еще такого же количества приведена в соответствие с законом", — сказал Краснов на коллегии о состоянии законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране и использовании недр.

Среди закрытых объектов угольные шахты, месторождения нефти и природного газа, скважины подземных вод.

"Уголовное и административное преследование виновных лиц по материалам прокуратуры инициировано в 40 регионах", — подчеркнул генпрокурор.