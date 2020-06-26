МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Mercedes отзывает в России 4 270 машин C-/CLK-/E-/CLS-класса из-за возможных проблем со сдвижным люком на крыше, следует из сообщения Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Mercedes-Benz. Отзыву подлежат 4 270 автомобилей Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-класса, изготовленных в период с мая 2018 по ноябрь 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка клеевого соединения стеклянной крышки люка и, при необходимости, замена сдвижного люка, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, поясняет Росстандарт.