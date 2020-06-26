ЖЕНЕВА, 26 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирной организации здравоохранения необходимо 31,3 миллиарда долларов для развития программ по разработке и распространению тестов, вакцин и лекарств от COVID-19 до конца 2021 года, говорится в заявлении запущенной ВОЗ программы международного партнерства по ускорению разработок средств для борьбы с новым коронавирусом ACT-Accelerator.

ACT-Accelerator была создана ВОЗ 24 апреля совместно с Евросоюзом, Францией и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. По данным на конец июня, программа уже получила финансовую помощь в размере 3,4 миллиарда долларов.

"Представленные сегодня планы оцениваются в 31,3 миллиарда долларов на финансирование диагностических, терапевтических средств и вакцин, из которых на сегодняшний день обещано 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, необходимо еще 27,9 миллиарда долларов, включая 13,7 миллиарда для удовлетворения насущных потребностей", — говорится в заявлении.

Как отмечается, программа ВОЗ рассчитывает на эти деньги ускорить разработку, увеличить поставки и справедливо распределить 500 миллионов тестов на COVID 19 к середине 2021 года, провести 245 миллионов курсов лечения от вируса также к середине следующего года и приобрести два миллиарда доз вакцин, из которых один миллиард будет закуплен уже к концу 2021 года.