МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Производители серебряных украшений больше не обязаны ставить клеймо на свои изделия, — это требование отменено вступившим в силу законом о системе контроля за оборотом драгметаллов и драгоценных камней, говорится в сообщении Минфина России.

Закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" предусматривает создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

"Закон предусматривает добровольность клеймения изделий из серебра отечественного производства вне зависимости от массы изделия. При этом контроль государства за серебром как драгоценным металлом сохраняется", — подчеркивает министерство. Ранее производитель был обязан ставить клеймо, подтверждающее пробу, на серебряные изделия массой от 3 граммов.

Внедрение ГИИС ДМДК, по замыслу разработчиков, позволит обеспечить прослеживаемость движения драгоценных металлов и камней. По мнению Минфина, это значительно сократит использование нелегальных схем при операциях с ними. Кроме того, введение в эксплуатацию ГИИС ДМДК минимизирует количество выездных проверок и повысит эффективность государственного контроля в этой сфере.

Закон также наделяет Федеральную пробирную палату правом проводить отбор проб или образцов для исследования, проведения испытаний и экспертиз при ввозе и вывозе из РФ драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.