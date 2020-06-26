ЯНТАРНЫЙ (Калининградская обл.), 26 июн /ПРАЙМ/. С 1 июля туристов начнут принимать 67 субъектов Российской Федерации, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Всего у нас сегодня работают в 64 субъектах Российской Федерации гостиницы, санаторно-курортные учреждения…", — рассказала Догузова журналистам.

Она отметила, что туризм запускается с определенными ограничениями, но по ходу улучшения ситуации будет происходить их планомерное смягчение.

"Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации, и на протяжении первой недели июля ограничения продолжат сниматься. Мы исходим из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве регионов нашей страны", — добавила она.