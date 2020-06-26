ВАШИНГТОН, 26 июн /ПРАЙМ/. Экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил, что все экономические цифры указывают на то, что американская экономика оттолкнулась от дна и приступила к резкому восстановлению.

"V-образное восстановление. Каждая (экономическая) цифра указывает на это", — сказал Кудлоу в рамках круглого стола с участием Трампа. Круглый стол был посвящен профессиональному росту американцев и мерам, связанным с этим.

Кудлоу уточнил, что речь идет, в частности, о таких показателях, как сокращение безработицы, открытие бизнесов, рост фондового рынка.

Трамп добавил, что последние 50 дней стали самыми успешными для фондового рынка США с точки зрения роста за всю его историю.