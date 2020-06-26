ЯНТАРНЫЙ (Калининградская обл.), 26 июн /ПРАЙМ/. Справки об отсутствии коронавируса для клиентов санаториев по-прежнему необходимы, однако Ростуризм рассчитывает, что это ограничение может быть снято в ближайшее время, заявила глава ведомства Зарина Догузова.

"Нам сегодня уже не нужна справка (об отсутствии коронавируса — ред.) для того, чтобы влетать в регионы и для того, чтобы селиться в гостиницах. К сожалению, справка пока еще нужна для санаторно-курортных учреждений, но мы понимаем всю избыточность этой нормы. Мы работаем над тем, чтобы это требование ушло из правил. Уверена, что у нас это получится", — сказала Догузова журналистам.

Глава Ростуризма уточнила, что со своей стороны сделает все, чтобы "к 1 июля или в самое ближайшее время" требование справки на отсутствие коронавируса для санаторно-курортных учреждений было отменено. Догузова добавила, что это требование мешает работе самого санаторно-курортного комплекса и делает некомфортным планирование путешествий для туристов.