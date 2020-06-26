ВАШИНГТОН, 26 июн /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу согласился выделить Египту льготный кредит в размере 5,2 миллиарда долларов на борьбу с пандемией коронавируса, говорится в сообщении фонда.

"Исполнительный совет МВФ утвердил сегодня соглашение с Египтом о 12-месячном резервном финансировании на 3,76 миллиардов СДР (эквивалентных 5,2 миллиардам долларов США)", — отмечается в сообщении фонда.

"Новое соглашение направлено на то, чтобы помочь Египту справиться с проблемами, вызванными пандемией COVID-19", — уточняется там же.