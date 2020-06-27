МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Отели Черноморского побережья категории 4-5 звезд пользуются наибольшим спросом среди состоятельных туристов, которые привыкли отдыхать за границей, но из-за пандемии в текущем году не смогут выехать на зарубежные курорты, поэтому дорогие отели в России в текущем году подорожают больше остальных, рассказал РИА Новости генеральный директор сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Сейчас особым спросом пользуются дорогие отели на Черноморском побережье, от четырех звёзд и выше. Это происходит потому, что те люди, которые не смогли поехать на Кипр, в Испанию или в Турцию, привыкли отдыхать в хороших отелях. Им нужна большая территория, мини-клуб, бассейны, анимация и прочие услуги, нужен хороший номер, а не меблированные комнаты. Поэтому они и на Чёрном море выбирают качественные гостиницы", — сказал Мкртчян.

По его информации, те номера в Сочи, которые стоили 10 тысяч рублей в сутки, теперь предлагаются уже за 15 тысяч рублей, то есть на гостиницы выше среднего класса цены уже выросли до 50%. А многие отели уже объявили об остановке продаж.

Он также отметил, что курорты Краснодарского края и Крыма готовятся к необычному для них наплыву отдыхающих из отдаленных регионов России, которые также предпочитают комфортный отдых. "Туристы с Дальнего Востока впервые поехали на курорты Крыма и Краснодарского края потому, что для них из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, теперь стали недоступны традиционные направления — Китай, Таиланд, Корея и Япония", — пояснил эксперт.

"Цены на качественные гостиницы на Чёрном море растут. Стоимость остаётся прежней у тёти Тани в Архипо-Осиповке. Она как продавала койко-место за 500 рублей в сутки, так и продаёт. Так как ее клиенты из года в год ездили именно к тёте Тане, а не в Турцию", — добавил Мкртчян.

В выигрыше от ситуации, по его словам, будут компании, которые предвидели такое развитие событий и выкупили номера в самых востребованных гостиницах еще весной: тогда их можно было бронировать в два раза дешевле при условии полной оплаты. Правда, по его данным, большинство туроператоров не рискнули или не догадались так сделать, поэтому теперь свои условия им диктуют отельеры.