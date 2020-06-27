МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Минэкономразвития средств на предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году бизнесу, сообщается на сайте кабмина.

"О внесении изменений в распоряжение правительства РФ от 16 мая № 1286-р в целях выделения Минэкономразвития России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности", — говорится в сообщении.

Проект распоряжения подготовлен в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития экономики в условиях распространения коронавируса и направлен на обеспечение предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.