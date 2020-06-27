МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял примерно 7,2 миллиарда долларов из-за того, что ряд компаний решил бойкотировать публикацию рекламы в социальных сетях корпорации, сообщает агентство Блумберг.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация "Антидиффамационная лига США" (ADL) и другие правозащитники призвали компании прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия регулирования такого контента. В пятницу компания North Face сообщила, что не будет размещать в Facebook рекламу из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом" в соцсети. Позже один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc присоединился к бойкоту, отказавшись от рекламы в Facebook и Instagram. Аналогичное заявление сделала компания Unilever.

Агентство отмечает, что после бойкота со стороны Unilever акции Facebook упали на 8,3%. Падение цен акций, по данным рейтинга миллиардеров Блумберга, привело к тому, что состояние Цукерберга сократилось более чем на 7 миллиардов долларов и достигло 82,3 миллиарда долларов. Таким образом, глава корпорации опустился в рейтинге миллиардеров на четвертую позицию: его обогнал глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Арно в результате вошел в тройку самых богатых людей наряду с главой корпорации Amazon Джеффом Безосом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

Цукерберг в пятницу заявил, что компания Facebook внесет изменения в свою политику и запретит ненавистнические высказывания в рекламе, размещенной в социальной сети.