МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило выделение Казначейству РФ средств на предоставление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что реализация предлагаемого проекта распоряжения направлена на обеспечение устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.