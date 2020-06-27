МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 852, до 627 646, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 852 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 85 регионах, в том числе 30% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 627 646 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 750, Подмосковье — 366, в Ханты-Мансийском АО — 280.

Также выявлены новые случаи в Иркутской области — 237, Санкт-Петербурге — 224, в Свердловской области — 216, в Нижегородской области — 214.

За сутки в РФ выписаны 9200 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 393 352 человека.

В России за сутки умерли 188 человек с COVID-19, за все время скончались 8 969, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.