ВАШИНГТОН, 27 июн /ПРАЙМ/. Решение суда США в отношении компании Telegram Павла Дурова и его криптопроекта Gram де-факто закрывает ему путь на рынок американских инвестиций, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Окружной суд Нью-Йорка в четверг обязал компанию Telegram выплатить покупателям криптовалюты Gram 1,2 миллиарда долларов, а также компенсацию в размере 18,5 миллиона долларов. В 2019 году инвесторы в ходе сбора заявок на криптовалюту за два закрытых инвестраунда вложили в проект Дурова около 1,7 миллиарда долларов.

"Иначе как полнейшим провалом для Telegram подобную концовку этой судебной драмы не назовешь. Телеграмм не только обязан вернуть 1,2 миллиарда долларов из 1,7 миллиардов привлеченных средств, выплатить штраф, но и в течение трёх лет информировать Комиссию по ценным бумагам США о любых своих будущих цифровых выпусках", — заявил инвестор РИА Новости.

"По сути, компании теперь закрыт американский рынок с его инвесторами, и любые последующие попытки привлечь финансирование будут рассматриваться под двойной лупой", — констатировал он.

При этом инвестор считает, что "сваливать всю вину на жесткость американских законов и непонимание регулятором новых цифровых технологий представляется, по меньшей мере, наивным".

Шостак добавляет, что регулятор никогда не давал сигналов, что будет иначе реагировать на новые технологии и криптовалюты, "а устраивать затяжную публичную полемику было заранее проигрышной позицией".

По его словам, это затяжная полемика с американскими властями с самого начала была неудачной тактикой.

"Остаётся только недоумевать, почему Telegram пошел по столь рисковому пути, вместо того чтобы просто попытаться предварительно зарегистрировать выпуск в качестве ценных бумаг, подождать решение Комиссии по существу, и лишь затем реализовывать Граммы, избежав таким образом огромных судебных издержек и не подставляя своих инвесторов", — считает собеседник агентства.

Теперь же американский регулятор получил прецедент применения правил в отношении цифровых активов, которые он будет "обкатывать" и на других, резюмировал Шостак.

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США. Американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска проекта TON.