МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Перенос крупнейшими туроператорами туров с вылетом в первой половине июля на более поздние сроки можно назвать "плановой работой", поскольку туристическое авиасообщение между Россией и популярными туристическими направлениями пока не осуществляется, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Собеседник агентства отметила, что в условиях неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето.

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, Pegasus Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и "Интурист", — сказала Ломидзе.

Она пояснила, что июльские туры были в основном забронированы клиентами этих компаний еще по акции раннего бронирования.

"Туроператоры и туристы до последнего момента не теряли надежды на то, что путешествия состоятся. Однако вызванные пандемией COVID-19 ограничения на туристические поездки между Россией и зарубежными странами пока не возобновлены, туристических авиаперелетов нет. Поэтому перенос июльских туров на более позднее время — это, по сути, плановая регулярная работа", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.

Представитель АТОР уточнила, что туристы получат возможность совершить свои поездки на тех условиях, которые предусмотрены договорами, включая стоимость турпродукта, но после снятия ограничений на международные путешествия.

"Туроператоры сейчас не предлагают новые туры за рубеж, а дожидаются открытия туристического авиасообщения. Более того, если период туристической изоляции между Россией и другими странами по каким-то причинам затянется, то компании вынуждены будут переносить туры, запланированные на вторую половину июля", — заверила собеседник агентства.