АФИНЫ, 27 июн /ПРАЙМ/. Яннис Стурнарас в субботу приведен к присяге как председатель Банка Греции на второй шестилетний срок, сообщил банк.

Церемония приведения к присяге прошла в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу, министра финансов Христова Стайкураса и епископа Ореонского Филофея.

Срок полномочий председателя Банка Греции составляет шесть лет. Стурнарас возглавил банк в июне 2014 года. Несколько недель назад правительство Греции предложило продлить его полномочия.

Вице-председателями банка назначены Иоаннис Мурмурас и Теодорос Митракос.