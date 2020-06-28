МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 791, до 634 437, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 791 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 32,4% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 634 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 717, Подмосковье — 325, в Ханты-Мансийском АО — 285.

Также выявлены новые случаи в Иркутской области — 232, в Нижегородской области — 222, Санкт-Петербурге — 217, в Свердловской области — 209.

За сутки в РФ выписаны 5 735 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 399 087 человек.

В России за сутки умерли 104 человека с COVID-19, за все время скончались 9 073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.