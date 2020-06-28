МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Власти США пытаются убедить европейские правительства избавиться от оборудования для досмотра от крупнейшего китайского производителя Nuctech Co., так как расширение присутствия компании в Европе якобы представляет угрозу для западных безопасности и бизнеса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на попавшие в распоряжение документы.

По данным газеты, Совет национальной безопасности США и еще несколько официальных ведомств сейчас пытаются сплотить европейские правительства, чтобы "искоренить" присутствие Nuctech, компании, которая занимается производством скрининговых систем для досмотра грузов, багажа и пассажиров в портах, аэропортах и на пограничных переходах по всей Европе.

Согласно документу госдепартамента США от 26 мая, американские чиновники обеспокоены тем, что Nuctech может передавать личные данные и коммерческую информацию китайским властям. Кроме того, в документе сообщается, что компания вызывает опасения, связанные с безопасностью граждан и военного транспорта среди стран-членов НАТО.

Согласно документу госдепа от 8 мая, Nuctech сейчас борется за бизнес в более десяти странах Европы. Одной из последних стран, которая заключила контракт на поставку оборудования от компании, по данным газеты, стала Финляндия. Она установила сканеры для грузов на границе с Россией, несмотря на воздействие со стороны американских дипломатов. Отмечается, что компания была единственным претендентом на контракт, что снизило цену на оборудование, а таможенная служба Финляндии не нашла причин, связанных с влиянием на безопасность, чтобы отказать компании в контракте.

По данным газеты, компании Nuctech удалось оттеснить своих американских и британских конкурентов еще в десятках стран. Согласно данным госдепа, успех Nuctech был связан с продажами товаров ниже их рыночной стоимости.

Сейчас американские дипломаты пытаются помешать заключению контрактов с компанией в Греции, Венгрии, Италии и Португалии, а также попытке компании "обеспечить минобороны Германии рентгеновскими сканерами для грузов и оборудованием для удаленного скрининга", которые, по словам американских чиновников, могут быть использованы в операциях против войск США и НАТО. Вместе с тем газета отмечает, что компания уже установила свое оборудование для досмотра грузов на особо важных европейских границах, в том числе с Россией, Украиной Белоруссией.

В самой компании Nuctech заявляют, что не знают об усилиях США, направленных против нее. По словам представителей компании, Nuctech осуществляет деятельность независимо, не получая поддержки от государства. Отмечается, что компания не представляет никакой угрозы для безопасности.

"Все данные, которые получают наши устройства, принадлежат только нашим клиентам: ни нам, ни государствам-членам ЕС, ни в коем случае правительству Китая или какой-либо другой единице", — приводит газета слова представителя компании Роберта Боса.

В то же время представитель госдепа сообщил, что США "продолжают призывать своих союзников и партнеров защищать себя от компаний, которые серьезно финансируются авторитарными режимами".