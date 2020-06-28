МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет перечисляют без заявления, на основании данных, которые уже есть у Пенсионного фонда России, Минтруд не изменял алгоритм электронного обмена данными для ускорения выплат, сообщила пресс-служба министерства.

В Минтруде отметили, что при осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Он позволил оперативно перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. Выплаты осуществлены уже на 21 миллион детей.

"Оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки были позитивно оценены получателями. Этот же подход и технический алгоритм используются и при назначении новой единовременной выплаты", — сообщили в министерстве.

Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля, напомнили в министерстве. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, которые уже есть у ПФР. Таким образом, осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом.

"Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось", — подчеркнули в министерстве.