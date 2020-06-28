МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. МИД России не имеет принципиальных возражений по выдаче туристических виз сроком до пяти лет, но надо поэтапно двигаться в этом направлении, заявил замглавы ведомства, статс-секретарь Евгений Иванов.

Ростуризм в конце апреля предложил ввести многократные визы для иностранцев сроком до пяти лет.

"Что касается предложения Ростуризма о многократных туристических визах, то могу рассказать, что с конца прошлого года МИД России в инициативном порядке ведет работу над законопроектом, который предусматривает возможность выдачи всем иностранцам многократной турвизы сроком действия до шести месяцев (общий срок пребывания на территории России не должен превышать три месяца в течение указанного периода) на основании лишь подтверждения брони в гостинице на период первой поездки", — сказал Иванов в интервью газете "Коммерсант"

По его словам, в министерстве не видят препятствий к тому, чтобы уже сейчас срок действия такой визы увеличить до одного года. Он отметил, что "это потребует дополнительного обсуждения со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами".

"В части, касающейся возможности оформления в перспективе туристических виз сроком действия до пяти лет, принципиальных возражений также не имеется. Вместе с тем, как уже упоминалось ранее, исходим из целесообразности поэтапного продвижения в этом направлении, анализируя накапливаемый опыт", — отметил он.