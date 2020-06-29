МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Возможности для покупки жилья в целом у жителей России несколько выросли на начало 2020 года, наиболее доступные по цене квартиры для жителей находятся в регионах Крайнего Севера, труднее всего среднестатистической семье купить квартиру в южных регионах и на Северном Кавказе, свидетельствует исследование РИА Новости.

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили очередной рейтинг регионов по доступности жилья для российских семей на начало 2020 года.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Проблема собственного жилья на протяжении многих лет является одной из самых актуальных для большинства российских семей и не теряет своей актуальности вне зависимости от происходящих в стране перемен и экономической обстановки. Повышению возможности улучшения жилищных условий способствует ипотечное кредитование, но в силу различных причин, чтобы решить жилищный вопрос, многие семьи не могут воспользоваться этим инструментом, и им приходится копить на квартиру.

Эксперты РИА Новости оценили возможности использования собственных средств для покупки квартиры, подготовив очередной, пятый по счету, рейтинг регионов по доступности жилья.

Данный рейтинг позволяет оценить потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств.

В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2020 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после того, как будут произведены все необходимые для привычной жизни траты (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2019 года, и используя накопленные депозиты на 1 апреля 2020 года.

Как поясняют эксперты, реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта свободного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2020 года.

ЖИЛЬЕ В ЦЕЛОМ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ

Согласно результатам проведенного исследования на основе такой методологии, доступность жилья в целом по стране немного выросла. В среднем по России для приобретения типовой квартиры в первом квартале 2020 года нужно копить 4,6 года (по итогам 1 квартала 2019 года требовалось 5 лет). По мнению экспертов, данный результат можно объяснить опережающими темпами роста номинальной начисленной заработной платы и суммы депозитов физических лиц по сравнению с темпами роста стоимости квадратного метра типовой квартиры на вторичном рынке.

По итогам 1 квартала 2020 года цена квадратного метра на типовое жилье на вторичном рынке выросла на 5,9%. Но в регионах единой динамики не прослеживается: в 23 регионах средняя цена за 1 квадратный метр типового жилья снизилась, а в 60 – выросла. Данных по ценам на жилье в Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе статистика Росстата не приводит.

Самое значительное падение наблюдается в Республике Северная Осетия-Алания и Республике Адыгея, где средняя цена 1 квадратного метра типового жилья на вторичном рынке в 1 квартале 2020 года снизилась на 9,4% и 9,1% соответственно.

Самый значительный рост показали цены в Ленинградской области (+54,3%). Кроме того, еще в четырех регионах их рост превысил 20%. При этом номинальные начисленные заработные платы по итогам 2019 года, согласно данным Росстата, выросли на 9,2%, а сумма вкладов физических лиц, по данным ЦБ РФ, к 1 апреля 2020 года показала рост на 11,6% относительно аналогичной даты прошлого года.

В ЛИДЕРАХ – КРАЙНИЙ СЕВЕР

В большинстве регионов потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком по итогам прошедшего года стала выше. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом сократился в 60 российских регионах.

В 18 регионах этот срок вырос, в трех ситуация не изменилась. В лидирующей пятерке рейтинга представители северных регионов России. Но их высокое положение можно объяснить как традиционно высоким уровнем начисленных заработных плат, что потенциально повышает возможности семей для накопления после осуществления минимально возможных трат, так и относительно низкими ценами на жилье.

Входящие в первую пятерку регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей – 2020. На семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 49 тысяч рублей свободных денежных ресурсов.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком необходимо немногим менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.

При этом стоимость такой квартиры только в Магаданской области ниже среднероссийского уровня, но максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком почти в полтора раза превышает средний по стране уровень во всех трех лидирующих регионах.

Далее в рейтинге расположились Тюменская область, Мурманская область и Камчатский край, где семьям в одним ребенком необходимо чуть более трех лет для накопления на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Но только при условии того, что расходы семьи не превышают минимальных трех прожиточных минимумов и на приобретение квартиры откладывается весь максимально возможный денежный остаток.

Кроме вышеперечисленных, еще в шести регионах доступность жилья выше, чем в среднем по России, и не превышает 4,6 года накоплений. К ним относятся: Челябинская область, Республика Коми, Кемеровская область, Томская область, Иркутская область и Красноярский край. В этой группе стоимость типовой квартиры не превышает 3 миллионов рублей, что ниже среднероссийского уровня в 3,3 миллиона рублей, и объясняет высокое положение регионов в рейтинге по доступности жилья. Кроме того, в данных регионах достаточно высокий уровень максимально возможного денежного остатка в семьях с одним ребенком.

БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ КОПЯТ В 8 РЕГИОНАХ

В замыкающую рейтинг группу входят представители южных регионов и Северного Кавказа. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится чуть более 15 лет на то, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат.

Чуть больше 14 лет придется копить семьям с одним ребенком, проживающим в Чеченской Республике и Карачаево-Черкесской Республике, и немногим более 13 лет будут копить семьи из Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики.

Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в регионах Северного Кавказа, эксперты объясняют низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. В регионах Крымского полуострова высокие цены на жилье, превышающие среднероссийский уровень, являются значительным препятствием для решения жилищного вопроса местным населением.

В Республике Крым потенциально возможный срок для накопления на типовую квартиру превышает 10 лет. Южное направление пользуется устойчивой популярностью для внутренней миграции среди российского населения, что ведет к увеличению спроса на жилье и не позволяет ценам снижаться до приемлемого уровня.

По мнению экспертов РИА Новости, по итогам 2020 года с учетом текущего кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции, ситуация с доступностью приобретения жилья может ухудшиться. Текущий кризис сильно сказался на экономике в целом и большинстве российских семей в частности, а значит и улучшения их благосостояния по итогам текущего года сложно ожидать. На восстановление экономики требуется время, оно же будет необходимо и семьям, чтобы восстановить свои доходы и возобновить накопления.