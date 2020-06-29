СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн /ПРАЙМ/. Успешный летний сезон и его пролонгация на осень в Крыму могут скорректировать по итогам года упавшие из-за пандемии показатели туризма, считает глава минкурортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

"Есть все предпосылки к тому, что сентябрь-октябрь будут достаточно успешными для туристической отрасли. И соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счет пролонгации сезона и отложенного спроса", — сказал РИА Новости Волченко.

Министр отметил, что окончательные прогнозы по итогам года делать рано, так как сейчас важно запустить отрасль и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Крымские отели и санатории начали с 15 июня принимать туристов с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.