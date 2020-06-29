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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— С краткими дружественными визами — Госдума РФ в первом чтении приняла подготовленный МИДом законопроект о внедрении единой электронной визы. Возможность оформлять визу, не выходя из дома, уже сейчас имеют граждане 53 стран, въезжающие в три пилотных региона, а с января эта практика распространится на всю территорию России. Туристическая отрасль очень ждет либерализации визового режима, надеясь, что это даст толчок развитию въездного туризма.

— Трудолюбивым можно не возвращать — Запрос бизнеса на дерегулирование на фоне борьбы с последствиями пандемии позволил Минфину вернуться к ослаблению валютного контроля для экспортеров. Идею ранее критиковал ЦБ как противоречащую попыткам остановить вывоз капитала и требованиям международного антиотмывочного законодательства. Отказ от репатриации валютной выручки может быть запущен уже с 2021 года с полной отменой требования к 2025 году для несырьевого неэнергетического экспорта.

— Онлайнеры рвутся в небо — Малая авиация предпринимает очередную попытку ослабить ограничения на участие малого бизнеса в коммерческих перевозках. Отраслевая ассоциация вместе с Ассоциацией компаний интернет-торговли обратились в Минпромторг и Ростуризм с просьбой поддержать поправки к Воздушному кодексу, внесенные в Госдуму. Противником реформы выступает глава Росавиации Александр Нерадько, считая, что та приведет к снижению безопасности полетов. Юристы считают, что для принятия законопроекта его инициаторам все равно придется добиваться поддержки Минтранса.

— Жалобы пойдут в одно место — Минкомсвязь предложила сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти. Для обработки запросов будет применяться искусственный интеллект (ИИ). Технологию стоит использовать также для проверки релевантности ответов исходным обращениям, считают эксперты. По их мнению, ограничить возможность критики госорганов может аудитория госуслуг, где подтвержденные учетные записи имеет лишь чуть более половины населения страны.

— Загруженному верить — Минэкономики опубликовало законопроект и проект постановления правительства, которые должны обеспечить переход на электронную реестровую модель целого ряда госуслуг. Данные государственных электронных баз станут первичными как при ориентированных на бизнес госуслугах по лицензированию оборота алкоголя и выдаче разрешений на строительство и использование госземель, так и при оформлении востребованных гражданами социальных выплат (в том числе на покупку и строительство жилья молодыми семьями) и согласовании перепланировок.

— Без прибыли, но с хорошим настроением — Индекс предпринимательской уверенности Росстата в июне вернулся на уровень апреля 2020 года, в котором он обновил многолетний минимум. Несмотря на то что фактор неопределенности вышел на первое место в числе ограничений развития компаний, экономическую ситуацию в организациях по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 9% и удовлетворительной — 72% руководителей, в обработке — соответственно 7% и 68%. При этом, по данным Росстата, прибыль до налогов в апреле 2020 года оказалась вдвое меньшей, чем год назад.

— Талибам пришили "руку Москвы" — В избирательную гонку в США вернулась тема "российского вмешательства". Вероятный демократический кандидат в президенты Джо Байден обвинил Дональда Трампа в предательстве военных США в Афганистане и неспособности защитить их от России. Его заявление прозвучало как отклик на публикацию газеты New York Times, сообщившей, что российская разведка якобы платила талибам за убийства американских военнослужащих. После этого в адрес дипломатов РФ в США стали поступать угрозы.

— Заметки на правах — Сразу 12 российских НКО подготовили для ООН совместный доклад о ситуации с правами человека в России. Это подробный комментарий к отчету властей РФ на ту же тему, который был представлен международному сообществу в прошлом году. По мнению правозащитников, российские власти "не заметили" многих проблем — от внесудебных казней на Северном Кавказе до преследования и законодательной дискриминации ЛГБТ-граждан.

— Сестрам Хачатурян добавили три тома — Как стало известно "Ъ", СКР завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца. Девушки закончили изучение материалов дела, на днях они будут направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Следствие осталось при своем мнении, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшая, которая на момент преступления была несовершеннолетней, должна быть направлена на принудительное лечение.

— Хорошо смеется тот, кто садится последним — Как стало известно "Ъ", 5-й кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор двум уроженцам Чечни, придумавшим оригинальную схему вымогательства денег у земляка-предпринимателя. Аферисты сначала отправили бизнесмену подметное послание от боевика из Сирии с благодарностью за якобы оказанную материальную поддержку, а потом попросили у "спонсора террористов" 3 млн руб. отступных за неразглашение компрометирующих его связей. Угроза, как следует из материалов дела, "привела потерпевшего в сильное беспокойство" и вынудила обратиться в полицию.

— Косово возвращается в Европу — Провал субботней встречи в Вашингтоне по Косово дает ЕС возможность вернуть ведущую роль в косовском урегулировании. После встреч с президентом Сербии и премьером Косово в конце недели в Брюсселе руководство ЕС дало ясно понять: ключевым условием евроинтеграции Белграда и Приштины является скорейшая нормализация отношений между ними. Возобновить сербско-косовский диалог Евросоюз намерен уже в июле. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах.

— Баранине предписали самоизоляцию — Опасения участников рынка относительно запрета поставок баранины из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в другие регионы России оправдались. Россельхознадзор вводит эмбарго с 1 июля до признания международными экспертами благополучной ситуации по ящуру в этой части страны, где выпускается более половины баранины в РФ. Решение ведомства грозит дефицитом этого мяса в центре страны, а часть инвесторов вынуждены будут остановить начатые проекты в отрасли, предупреждают эксперты.

— Госвсех — Правительство решило базово обезличить новую цифровую платформу "Гостех" для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Минкомсвязь исключила из доработанной версии проекта постановления об экспериментальном запуске платформы упоминание конкретных компаний. То есть в него могут войти и Сбербанк, который, по сути, был инициатором проекта, и его конкуренты в лице консорциума ВТБ и "Ростелекома".

— "ВСМПО-Ависма" сливает воду — Как выяснил "Ъ", столкнувшийся с финансовыми сложностями крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма" начал избавляться от непрофильных активов. Компания хочет продать 5,95% в "РусГидро", за которые два года назад отдала около $330 млн, сейчас рыночная стоимость пакета составляет около 19,3 млрд руб. Аналитики говорят, что за счет этой сделки "ВСМПО-Ависма" сможет компенсировать выпадающие доходы от снижения спроса на титан в связи с обрушением мирового авиастроительного рынка.

— Банки держатся за обнуление — Банкиры выступают резко против предложения правительства компенсировать потери бюджета от налогового маневра в IT-отрасли за счет отмены льгот по НДС для программного обеспечения (ПО). По оценкам участников рынка, именно банки как крупные потребители ПО в результате обеспечат около половины платежей в бюджет. Но при этом их собственные продукты не облагаются НДС, так что взаимозачет невозможен. В такой ситуации финансисты просят сохранить льготы хотя бы для банков, угрожая задержкой развития информатизации и подорожанием услуг.

— iHerb дошел до Верховного суда — Созданный в США маркетплейс iHerb, специализирующийся в основном на продаже биологически активных добавок (БАД), пытается оспорить блокировку своего приложения в российском сегменте Google Play и App Store в Верховном суде (ВС) РФ. Компания подала соответствующую жалобу три дня назад. Юристы интернет-платформы надеются доказать спорность и необъективность экспертного заключения, ставшего причиной запрета.

— "Мир" хижинам — Платежная система "Мир" выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии. Банкиры считают, что благодаря низким тарифам и отсутствию двойной конвертации средств она может потеснить на этом рынке старых игроков. Впрочем, традиционные системы трансграничных переводов не собираются сдаваться, указывая на низкие собственные комиссии, а также обращая внимание на услуги по снятию наличных из банкоматов, которые могут не учитываться в предложениях платежных систем.

— Газпромбанк привел конкурента в факторинг — "ГПБ-факторинг" возглавил бывший топ-менеджер "ВТБ Факторинга" Корнелиу Робу. Факторинговый бизнес Газпромбанка не соответствует масштабам группы, многие клиенты которой к тому же обслуживаются у конкурентов — "ВТБ Факторинга" и "Сбербанк Факторинга". На новом посту топ-менеджер будет бороться за возвращение клиентской базы, что может вызвать усиление конкуренции за качественных дебиторов, полагаеют эксперты.

— Онлайнеры рвутся в небо — Малая авиация предпринимает очередную попытку ослабить ограничения на участие малого бизнеса в коммерческих перевозках. Отраслевая ассоциация вместе с Ассоциацией компаний интернет-торговли обратились в Минпромторг и Ростуризм с просьбой поддержать поправки к Воздушному кодексу, внесенные в Госдуму. Противником реформы выступает глава Росавиации Александр Нерадько, считая, что та приведет к снижению безопасности полетов. Юристы считают, что для принятия законопроекта его инициаторам все равно придется добиваться поддержки Минтранса.

— "Мы потеряем более 40% всей выручки" — По данным "Ъ", 26 июня у вице-премьера Юрия Борисова состоялось совещание по вопросу тарифов "Транснефти", которые глава "Роснефти" Игорь Сечин просит снизить вдвое, до уровня 2008 года. Окончательных решений не принято. Какие последствия идея нефтяников несет для "Транснефти" и почему она категорически против привязки транспортных тарифов к стоимости нефти, "Ъ" рассказал первый вице-президент компании Максим Гришанин.

— Поглощать подано — Российский рынок мяса птицы ждет новый этап слияний и поглощений. Белгородский холдинг "Приосколье" — третий по величине в стране производитель бройлеров — начал поиск стратегического инвестора. По данным "Ъ", интерес к бизнесу компании, оцениваемому в 23 млрд руб., проявляют ключевые игроки рынка, включая "Черкизово", "Русагро" и CP Foods. Сделка может стать крупнейшей в отрасли с 2015 года.

— Инвесторы самокатят в города — Основатели сервиса "Сравни такси" и другие частные инвесторы вложили 150 млн руб. в запуск в Москве и других крупных городах сервиса аренды электросамокатов URent. Ранее с такими сервисами экспериментировали каршеринговые компании, но столкнулись со сложностями в развитии. Интерес к ним может вернуться на фоне пандемии — в мэрии Москвы ожидают появления в этом году новых сервисов на рынке и роста числа электросамокатов с 2,6 тыс. до 6 тыс.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Вторая волна коронавируса угрожает доллару — Вторая волна эпидемии коронавируса — уже реальность в США. Новыми эпицентрами заражений стали "штаты солнечного пояса": Калифорния, Техас, Флорида, Аризона, Джорджия.

— Структура "Росатома" приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем — Структура госкорпорации "Росатом" выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. В конце июня "Росатом" провел тендер на подключение этого комплекса к интернету: в лотовой документации сказано, что эта услуга должна быть оказана для компании "Атомэнергопром", которая специализируется на добыче урана и строительстве АЭС.

— Российская тема снова оказалась в центре предвыборной кампании в США — В США разгорелся очередной предвыборный скандал, связанный с Россией. Газета The New York Times (NYT) 26 июня сообщила, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам награду за убийство американских солдат. По мнению демократов, президент США Дональд Трамп знал об этом и не принял ответных мер из-за особых отношений с Москвой.

— Вынесенный Кириллу Серебренникову приговор удивил экспертов — Мещанский суд Москвы признал создателя "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова виновным в хищении из бюджета 129 млн руб. в составе организованной преступной группы и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 000 руб.

— Открытие экономики спровоцировало рост числа заболеваний COVID-19 — На прошлой неделе Apple закрыла семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, – всего через несколько дней после закрытия магазинов еще в четырех штатах. Техас и Флорида, которые ввели карантинный режим одними из последних в США и одними из первых начали из него выходить, становятся новым очагом эпидемии. На них, а также на Калифорнию и Аризону приходится почти половина новых случаев заражения в США.

— России удалось победить крайнюю нищету — России удалось ликвидировать крайнюю нищету, говорится в опубликованном на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) обзоре. Его подготовил Аналитический центр при правительстве вместе с Минэкономразвития, МИДом и Росстатом. Обзор был сделан, чтобы определить, достигла ли Россия целей устойчивого развития до 2030 г., которые были приняты ООН в 2015 г.

— В Москве нашли мертвым совладельца застройщика "Пионер" Андрея Грудина — В Москве найден мертвым гендиректор группы "Пионер" Андрей Грудин. Об этом 27 июня первым сообщил Telegram-канал Mash. По словам собеседника РБК, тело бизнесмена обнаружили в офисе на Малой Пироговской улице.

— Каршеринг борется за клиентов промоакциями — Операторы каршеринга начали бороться за клиента с помощью промоакций и других маркетинговых инструментов. Они пытаются наверстать упущенное за вынужденный простой в самоизоляцию и увеличить активность пользователей.

— "Норникель" мог допустить новое загрязнение на своем предприятии — Утром 28 июня "Новая газета" опубликовала видео, как вода из отстойного пруда Талнахской обогатительной фабрики (расположена на полуострове Таймыр, входит в Заполярный филиал "Норникеля") утекает в тундру.

— Рекламодатели бойкотируют Facebook — Рекламодатели недовольны тем, как Facebook модерирует контент. По их мнению, в социальных сетях появляется много дезинформации и накаляющих страсти постов. Интернет-гигант пытается не допустить широкомасштабного бойкота.

— В России создают альтернативу Zoom — Разработчики Webinar Meetings позиционируют его как конкурента стремительно набравшего популярность приложения Zoom и планируют привлечь на развитие проекта более 200 млн руб., рассказал "Ведомостям" представитель компании. Из собственных средств в ближайшие два года компания планирует потратить на него 80 млн руб., говорит он. Сейчас ведутся активные переговоры с несколькими инвесторами.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Отдать в рагу — Комитет Госдумы направил на рассмотрение в профильные ведомства законопроект о переработке просроченной продукции в корма для животных и удобрения. Сейчас она должна быть либо уничтожена, либо утилизирована.

— Чему научил вирус — Вице-премьер Татьяна Голикова сформулировала "пять главных уроков эпидемии". По сути, это задачи, которые нужно решить российской службе здоровья в ближайшее время.

— Малой кровью — Опубликован приказ Минздрава, который переносит вступление в силу новых правил медосвидетельствования водителей до 1 января следующего года. Ранее этот документ вызывал неоднозначную реакцию у общественности.

— Работа на камеру — Новая технология распознавания лиц, над которой работают в "Сколково", обеспечивает точность 99,9%. Как говорят разработчики, систему можно использовать для учета рабочего времени сотрудников.

— Ребенок защищается — Федеральная палата адвокатов поддержала законопроект, гарантирующий несовершеннолетним право на бесплатного адвоката. Защитник, например, поможет ребенку отстоять свои права при тяжелом разводе родителей.

— Люди доброй воли — Эпидемия коронавируса отступает, причем решающим фактором стала консолидация общества, заявил Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Президент также поддержал предложение учредить международную премию для волонтеров.

— Тест для страны — Россия выйдет из кризиса, связанного с пандемией, достойно и с минимальными потерями, уверен Владимир Путин. Он также заявил, что доволен работой членов правительства — в сложной ситуации все оказались на высоте.

— Лето расплаты — Выплаты медицинским и социальным работникам учтут при начислении отпускных и больничных. Стимулирующие выплаты, полученные медработниками за оказание медпомощи гражданам, у которых выявлена COVID-19, "включаются в размер среднего заработка медицинских работников и учитываются при расчете выплат к отпуску и командировочных расходов", сообщил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

— Зачет за урок — Вести уроки по школьным предметам смогут студенты — четверокурсники, которые учатся на будущих педагогов. Они должны успешно закончить три курса и сдать сессию — промежуточную аттестацию.

— 30 июня — видеоконференция: "Впервые: чартер из Москвы на Байкал" — 30 июня на сайте "Российской газеты" смотрите видеоконференцию, приуроченную к началу полетов первых чартерных рейсов с туристами из Москвы в Бурятию. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября.

— Правила и стимулы — Меры поддержки бизнеса со стороны государства премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. "Мы стремимся к общим целям: сделать условия ведения бизнеса в России комфортными, а правила — стабильными и предсказуемыми", — подчеркнул премьер.

— Форум, игры, биатлон — Прошедшие по всей стране военные парады, подготовка к предстоящему международному военно-техническому форуму "Армия-2020", итоги и планы боевой учебы, а также голосование военнослужащих на референдуме по внесению поправок в Конституцию — эти четыре темы обсудили военачальники в конце прошлой недели на коллегии министерства обороны России.

— Пеньки-лавочки — В первые три дня голосования по поправкам в Конституцию участие в нем приняли более 30 млн граждан. По данным ЦИК, комиссии в регионах хорошо подготовились к работе, обстановка спокойная. При этом больше всего проблем создают авторы фейков о якобы имевших место нарушениях.

— Зеленый свет — Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Ремонт откладывается — Количество домов, оставшихся без управляющих компаний и без надлежащего содержания и ремонта, может вырасти из-за падения платежной дисциплины. Сейчас, по данным Минстроя, в России 22,8 тысячи многоквартирных домов, где способ управления не выбран собственниками.

— Рационально и объективно — Китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией, продемонстрировав имеющийся мощный социально-политический фундамент обеих стран. Лучшим свидетельством этого послужили итоги новейшего опроса общественного мнения 2020 года, проведенного в двух государствах.

— 16 плюс — Все больше людей просят увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 000 рублей до 18 лет. Об этом заявила уполномоченный по права ребенка Анна Кузнецова. И прокомментировала мнение Минтруда по этому опросу.

— Родителям виднее — КС РФ признал необходимость совершенствования законодательства в вопросах выезда детей за границу. Положения статьи 21 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" признаны не соответствующими Основному закону.

— Фитнес взял легкий вес — Посещаемость столичных фитнес-клубов за первую неделю работы — они открылись 23 июня — упала вдвое. В среднем она составила 50%, сообщили эксперты. Как дела обстоят в регионах — читайте в "РГ".

— Бензин ищет вход — ФАС предложила обсудить отмену запрета на импорт топлива или перенести сроки его окончания, чтобы "психологически" поддержать топливный рынок. В Минэнерго не видят повода для регуляторных изменений.

— Этот номер пройдет — Роспотребнадзор смягчил требования к санаторно-курортным учреждениям. Теперь им разрешено заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи.

— Мечта в проекте — В канун Дня кораблестроителя минобрнауки сообщило о завершении проектирования судна для морских исследований. Технических деталей и подробностей, какие ноу-хау заложены в новый корабль, пока не сообщается. Известно, что два таких судна построят на дальневосточной "Звезде".

— Не вышел голосом и цветом — На фоне протестов в США антирасистскую чистку в рядах своего персонала провели режиссеры мультипликационного сериала "Симпсоны". Отныне белые актеры не будут озвучивать цветных персонажей.

— Тропа диверсанта — Японский университет префектуры Миэ выпустил первого в мире дипломированного магистра-ниндзя. 45-летний Генъити Мицухаси два года изучал все, связанное с традициями японских средневековых разведчиков-диверсантов в Международном центре изучения ниндзя Университета Миэ.

— У Парижа женское лицо — Такого в истории французской столицы еще не было. Во втором туре муниципальных выборов, проходящем в воскресенье, не оказалось ни одного мужчины среди кандидатов на главную позицию в столичной мэрии. Претендовали на нее сразу три представительницы слабого пола. Хотя, надо сказать, такое определение к этим дамам не очень-то и подходит.

— Евросоюз принимает по спискам — Комитет постоянных представителей 27 государств — членов ЕС согласовал список стран, для граждан которых Евросоюз откроет с 1 июля свои внешние границы. США, России, Израиля и многих других в нем не оказалось.

— Европе пора думать о себе — Интервью Ангелы Меркель, организованное сразу для шести крупных европейских изданий, быстро разлетелось на цитаты и дало повод говорить о возрождении "самостоятельной Европы".

— Ураган в головах — Жители райцентра в одночасье лишились бора, который сажали их родители. Под предлогом очистки леса неизвестные деловые люди пригнали тяжелую технику и оставили за собой голую поляну. Вместе с красной сосной погибли ягодные и грибные места, в которые веками ходили местные жители.

— Инвестируй играя — "Инвестируй в Удмуртию" — так называется деловая игра, созданная учеником сарапульской школы. Имитация реальной деятельности, представленная в игре, по мнению школьника, помогает запомнить более 90 процентов важнейшей информации о регионе.

— Три года — условно — Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу "Седьмой студии". Режиссера и двух продюсеров "Седьмой студии" признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и хищении бюджетных средств, которые были выделены на проект современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах.

— Деньги из идей — Правительство ХМАО — Югры, Роскультцентр и Фонд Инносоциум заключили соглашение о сотрудничестве. Цель — активно развивать креативные индустрии в регионе, поддерживать творческие инициативы молодежи и тиражировать самые амбициозные яркие и продуктивные идеи в других регионах страны.

— Фасады просят красоты — В Санкт-Петербурге управляющие компании стали требовать от владельцев квартир в хрущевках демонтировать остекление на балконах. Горожанам рассылают уведомления, что если они не снесут конструкции в течение десяти дней, то их ждут суды.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Один для всех — Голосовой помощник в роли шоумена, персональные поздравления от известных россиян и легендарная сказка Грина, ожившая в акватории Финского залива. Общероссийский выпускной-2020 войдёт в историю как самый красивый и грандиозный, убеждены опрошенные "Известиями" эксперты. Об этом же говорят и сами выпускники. И это, несмотря на то, что проводить праздник впервые пришлось в онлайн-формате — коронавирус до конца пока не отступил. Ведущие телевизионные и интернетресурсы объединили усилия, чтобы сделать шоу незабываемым.

— Массированно на атаку — Транспортную инфраструктуру на федеральном уровне защитят от хакеров. Для этого создаётся единая система мониторинга, которая в режиме онлайн будет выявлять возможные атаки и сбои в работе оборудования. Тендер на разработку её пилотного проекта Минтранс проведёт в начале третьего квартала. Всего на создание единой системы до 2024 года может уйти 732 млн рублей. Сейчас транспортные компании отслеживают ситуацию на своём уровне, но в связи с переходом на умные технологии, работающие с минимальным участием человека, необходим контроль на федеральном уровне, считают в министерстве.

— Дело в форме — Банки планируют предоставить клиентам новые продукты, которые можно оформить с использованием сведений, внесенных на сайт госуслуг. В том числе сервисы по автоматическому обновлению данных паспорта, увеличению кредитного лимита, а также открытию дебетовых карт и вкладов, рассказали "Известиям" в крупнейших российских финансовых организациях. Для клиента такой опыт сокращает время заполнения формы, исключает ошибки и необходимость собирать справки из ПФР и ФНС, а для банка — упрощает проверку документов, пояснили на рынке.

— Бойцы СМА — Родители детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА), отчаялись получить препарат "Спинраза". Они выигрывают суды, но региональные минздравы не торопятся исполнять эти решения, поскольку лекарство стоит миллионы. Всероссийский союз пациентов на днях направил письмо зампреду правительства Татьяне Голиковой, в котором просит решить проблему на федеральном уровне.

— Избирательный задаток — Общественная палата совместно с региональными отделениями зарегистрировала более 510 тыс. наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, что свидетельствует о высоком уровне гражданской активности и интересе к изменениям. Об этом "Известиям" заявил первый зампред комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.

— "Пандемия изменила менталитет туристов" — Из-за пандемии COVID международный туризм потерял свыше $1 трлн. Об этом в интервью "Известиям" сообщил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили. По его словам, сейчас организация рассчитывает на то, что глобальные туристические потоки начнут восстанавливаться с середины осени. Дипломат также рассказал, как за минувшие месяцы изменился "менталитет путешественников", что государства могут сделать для выхода из кризиса и какие туристические возможности открыл COVID перед Россией.

— Переходит границы — В Евросоюзе надеются, что ограничения на его внутренних границах будут окончательно сняты к концу июня. Об этом "Известиям" заявили в Еврокомиссии (ЕК). Что касается открытия внешних рубежей с 1 июля, в том числе для РФ, то пока список въездных стран ещё обсуждается и будет регулярно пересматриваться с учётом меняющейся ситуации. Тем временем ВОЗ предупреждает о риске второй волны коронавируса в Европе.

— Распределённый секвестр — Финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей. Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина ("Известия" с ними ознакомились). Наиболее радикальные корректировки затронут "Демографию". С этого нацпроекта планируется снять почти 150 млрд рублей в 2021-2022 годы. По другим направлениям изменения сравнительно невелики — в некоторых наблюдается и прирост. Эксперты уверяют, что для выхода из кризиса принципиально сохранить инвестиции в нацпроекты в максимальном объеме.

— Истинно вино — Российское виноделие начинает работать по новым правилам — 26 июня вступил в силу базовый закон, который даст старт масштабному развитию отрасли. Отечественные производители качественных напитков получат господдержку, а потребители будут защищны от фальсификата. Уже с сегодняшнего дня на этикетках начнут указывать полную информацию о вине — сорт винограда, год урожая и т.д. Напитки с добавлением воды можно будет отличить по надписи "Не является вином".

— Изувеченная мерзлота — Через неделю экологи получат результаты проб воды в реке Хараелах, которая могла пострадать от сброса техотходов в Норильске. Очередной инцидент на предприятии "Норникеля" привлёк внимание общественности и контролирующих органов 28 июня. Местные активисты обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сбрасывает из хвостохранилища жидкость неизвестного состава с резким запахом. На место тут же выехали представители МЧС, Росприроднадзора и правоохранительных органов.

— Приговор — в студию — Адвокаты режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" намерены обжаловать обвинительные приговоры. Однако эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что это рискованно: подсудимые получили условные сроки, в процессе пересмотра их могут заменить реальными.