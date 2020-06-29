ВЛАДИВОСТОК, 29 июн /ПРАЙМ/. Власти Приморья продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену на фоне пандемии коронавируса Восточного экономического форума в 2020 году, сообщает правительство региона.

Ранее Росконгресс сообщил, что ВЭФ в этом году не состоится, он пройдет в сентябре 2021 года.

"Правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов, несмотря на отмену в этом году главной площадки по работе с инвесторами — Восточного экономического форума — в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Средства, которые планировалось направить на организацию данного масштабного мероприятия, перераспределят на другие социально значимые направления", — говорится в сообщении.

По словам министра экономического развития Приморья Натальи Набойченко, основные задачи региона во время Восточного экономического форума — показать возможности для ведения бизнеса, отдыха, развития туризма — актуальны в любое время.

"Тем более настоящий предприниматель всегда видит новые возможности в кризисе — для кого-то это станет стимулом к перезапуску своего дела… В том числе направим средства на проработку публичных инициатив в сфере государственно-частного партнерства. Также сейчас, когда туристическая отрасль по всей стране оказалась в сложной ситуации,.. часть средств пойдет на информационную поддержку туристической отрасли Приморья", — сказала министр, ее слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что работы по благоустройству Владивостока, которые каждый год проводятся перед ВЭФ, планируются и в этом году. Пройдет ремонт дорог, в том числе на острове Русском, внутриквартальных проездов и тротуаров более чем по 60 адресам, приведены в порядок общественные территории и зоны отдыха.

"Вместе с тем высвобожденные в связи с отменой ВЭФ средства, включая (средства) на организацию и проведение мероприятий культурной и спортивной программ, будут возвращены в бюджет Приморского края для исполнения социальных обязательств региона перед жителями", — отметила Набойченко.