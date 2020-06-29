НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн — ПРАЙМ. Два человека погибли и два получили ранения при нападении четырех боевиков, ворвавшихся в понедельник в здание Пакистанской фондовой биржи и открывших беспорядочную стрельбу, сообщает телеканал Geo News.

Полиция сообщила, что ликвидировала трех из четырех нападавших, внутри здания остается один террорист. Перед началом штурма здания боевики взорвали гранату у главных ворот здания.

Ранения получили, в частности, офицер полиции и охранник здания биржи, они направлены в ближайшую больницу.

Сообщается, что из здания биржи продолжается эвакуация персонала, на близлежащие улицы вызваны подразделения полиции и рейнджеров.

Как сообщил директор пакистанской фондовой биржи Абид Али Хабиб, нападавшие приехали на автомобиле на парковку рядом с биржей и открыли огонь, что вызвало панику у сотрудников биржи

Позднее генеральный инспектор Карачи Муштак Ахмед Махар сообщил, что полиция Пакистана ликвидировала всех напавших на здание фондовой биржи террористов.