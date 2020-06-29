МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 719, до 641 156, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 83 регионах, в том числе 31,6% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 641 156 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 782, Подмосковье — 335, в Ханты-Мансийском АО — 277.

Также выявлены новые случаи в Иркутской области — 236, Санкт-Петербурге — 219, в Нижегородской области — 218, в Свердловской области — 214.

За сутки в РФ выписаны 4 343 человека, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 403 430 человек.

В России за сутки умерли 93 человека с COVID-19, за все время скончались 9 166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.