МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий.

"Сорок два миллиона человек в нашей стране — это получатели пенсий, причём разных пенсий", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Баталина уточнила, что это не только пенсии по старости, но и по потере кормильца, инвалидности, а также социальные пенсии.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, по данным Росстата, составила 146,748 миллиона человек.