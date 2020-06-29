ЛОНДОН, 29 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), проигравшее судебное дело по претензиям к внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Нурали Алиеву, покроет судебные издержки в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов в соответствии с действующей в Великобритании судебной практикой. Об этом РИА Новости сообщили представители семьи Алиевых в Лондоне.

По словам собеседников агентства, соответствующее решение было принято судом в рамках процесса.

"NCA должно произвести промежуточный платеж до 8 июля в размере 500 тысяч фунтов стерлингов", — отметили представители, добавив, что общая сумма издержек составляет 1,5 миллиона фунтов.

Высокий суд Лондона в апреле принял сторону Нурали Алиева в споре с NCA о происхождении денежных средств на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (104 миллиона долларов) в Лондоне.

Власти Британии в рамках закона "Об аресте имущества неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO), просили Алиева объяснить происхождение средств на покупку особняка с подземным бассейном и кинотеатром в престижном районе Хэмпстед на севере британской столицы. Согласно документам, недвижимостью владеют две компании, зарегистрированные в офшорах. Однако по данным NCA, в доме проживает 35-летний Алиев, его супруга Аида и дети.

Как утверждала сторона обвинения, средства на покупку особняка были связаны с отцом Нурали, бизнесменом Рахатом Алиевым, который был найден повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году после предъявленного ему обвинения в убийстве двух топ-менеджеров казахстанского банка.

Ведомство попыталось оспорить вынесенное решение в апелляционном суде, однако суд поддержал вердикт предыдущей судебной инстанции.

В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO), позволяющий требовать от иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, объяснить происхождение доходов. Первым в отношении иностранных граждан стало расследование дела супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой. Британские власти попросили супругу банкира дать объяснения по двум объектам: дому за 11,5 миллиона фунтов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельному участку близ города Аскот, приобретенному в 2013 году за 10,5 миллиона фунтов. Второе дело — против Нурали Алиева.