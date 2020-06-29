ЛОНДОН, 29 июн — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Переговоры по торговому соглашению с ЕС продлятся до конца сентября, заявил официальный представитель канцелярии британского правительства.

В настоящее время переговоры с ЕС фактически не продвигаются. Британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и потребовала изменить тональность. После четвертого раунда в начале июня стороны констатировали, что разногласия, в том числе по рыболовству, сохраняются, и признали, что достигли максимума того, что возможно при виртуальных переговорах. Встречи из-за пандемии коронавируса проводятся по видеосвязи.

"Мы всегда говорили о том, что переговоры не могут продолжаться осенью. Нам нужно достигнуть прогресса как можно скорее… Раунды переговоров запланированы на июль и на август. Я думаю, что в прошлом мы говорили, что не хотим продолжения переговоров в октябре", — сказал журналистам представитель канцелярии.

Около двух недель назад премьер страны Борис Джонсон предположил, что переговоры могут быть завершены к концу июля.

Вопрос доступа европейских рыбаков в британские воды является главной спорной темой на переговорах Лондона и Брюсселя по условиям торгового соглашения, которое должно быть заключено до истечения 2020 года. В случае, если документ не будет принят, то стороны "разойдутся", прервав все отношения и взаимодействие. Пандемия коронавируса существенно замедлила переговорный процесс.