СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров в Крым по "единому" билету возобновятся с 10 июля, сообщает пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция".

"В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с 10 июля возобновляются перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении", — говорится в сообщении.

Перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. На протяжении всего маршрута пассажиров сопровождает служба поддержки.

"Единый" билет, по данным оператора перевозок, в Крым можно приобрести с 1 июля. Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП.