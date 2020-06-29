ИВАНОВО, 29 июн — ПРАЙМ. Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года, заявил РИА Новости глава Росстата Павел Малков.

"Перепись планировалась в октябре 2020 года. В связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести на апрель 2021 года. В апреле 2021 года пройдет основная часть. Перепись в труднодоступных местах начнется в октябре 2020 года", — заявил Малков.

По его словам, время показало, что это было "абсолютно обоснованное решение".

"Наш основной приоритет – здоровье граждан", — подчеркнул Малков.

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.