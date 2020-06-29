МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на неделю продлили карантинные ограничения, введенные в округе Гютерсло из-за вспышки коронавируса COVID-19 на мясокомбинате концерна Tönnies, передает телеканал n-tv со ссылкой на премьер-министра земли Армина Лашета.

На прошлой неделе Лашет объявил о введении карантинного режима для округа Гютерсло, после того как коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников местного мясоперерабатывающего предприятия. Теперь ограничения продлили еще на одну неделю до 7 июля. В соседнем округе Варендорф ограничения решили не продлевать, они истекают в ночь на среду.

В округе Гютерсло было проведено 14,3 тысячи тестов. В округе Варендорф провели 8,8 тысячи тестов, повышенного риска инфицирования нет.

По информации института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, всего в Германии выявили 193 761 человека, заразившегося коронавирусом. Всего скончался 8961 заболевший, выздоровели примерно 178,1 тысячи человек.