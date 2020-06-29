МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Китай воспринимает свое доминирование в сфере редкоземельных металлов как рычаг, который может быть использован против западных стран, в том числе в торговых спорах с США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской консалтинговой фирмы Horizon Advisory.

Редкоземельные металлы широко используются в высокотехнологичных отраслях, в том числе для мониторов, высокотехнологичного оружия и электрических автомобилей. Согласно докладу, Китай разрабатывал свою промышленность редкоземельных металлов в течение многих лет с государственной поддержкой и сейчас готов использовать ее как геополитическое оружие.

"Позиционирование Китая в сфере редкоземельных металлов и затрагивает мировую систему, и угрожает ей", — приводит газета текст доклада.

Согласно газете, один из учредителей компании Horizon Advisory Натан Пикарсик считает, что Китай ценит в своем доминировании в сфере редкоземельных металлов не коммерческую прибыль, а геополитическую значимость.

"Их не волнует экономическая отдача во многих случаях. Они видят контроль над этим видом (промышленности) как путь для победы без борьбы", — цитирует газета слова Пикарсика.

Ранее были многочисленные сообщения, что Китай готов использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США, намереваясь ограничить их экспорт в Штаты.