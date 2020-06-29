МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск угольной компании "Воркутауголь", входящей в "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова, о взыскании около 978 миллионов рублей с Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) и подведомственного ему ФГБУ "Резерв-Поставка".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в понедельник и к производству пока не принят, основания исковых требований в карточке дела на данный момент не сообщаются.

Ранее в понедельник стало известно, что московский арбитражный суд оставил без рассмотрения поданный в апреле иск АО "Воркутауголь" к Росрезерву и "Резерв-Поставке" на сумму около 1,1 миллиарда рублей. Причины такого решения пока не известны, опубликована только резолютивная часть определения суда.

Суд 18 июня отказался рассматривать по существу иск самой "Северстали" к тем же соответчикам на 3,2 миллиарда рублей из-за нарушения истцом досудебного порядка урегулирования спора. Претензия была направлена ответчикам 17 апреля, а иск подан в суд уже 22 апреля, до истечения положенного тридцатидневного срока. Поскольку оставление иска без рассмотрения не препятствует повторной подаче иска после устранения нарушений, "Северсталь" уже 22 июня подала новый иск примерно на ту же сумму. В апреле "Северсталь" подала еще один крупный иск к Росрезерву и "Резерв-Поставке" — на сумму более 1,6 миллиарда рублей, его рассмотрение продолжается.

"Воркутауголь" — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входит в горнодобывающий дивизион компании "Северсталь". Предприятие работает на территории Печорского угольного бассейна. Главным потребителем продукции является Череповецкий металлургический комбинат, входящий в "Северсталь".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.

Федеральное агентство по государственным резервам управляет резервами, предназначенными для обеспечения мобилизационных нужд, неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи и других подобных целей.