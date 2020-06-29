МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Трое из четырёх заместителей генерального директора "Газпром-медиа" решили покинуть компанию, на их место придут его советники, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о новых назначениях в команде топ-менеджмента. На позиции заместителей генерального директора будут назначены Светлана Фефилова, Юлия Голубева и Рубен Оганесов, в настоящий момент являющиеся советниками генерального директора. Назначения вступят в силу соответственно 30 июня, 13 июля и 17 июля 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

Действующие заместители генерального директора – Алексей Краснов, Денис Секачев и Татьяна Доброхвалова, как отметили в пресс-службе, "приняли решение покинуть компанию".

"Знаю их давно и уверен в том, что для этого этапа развития холдинга у нас сформировалась оптимальная команда. В условиях серьезной трансформации всей индустрии и активной фазы разработки новой стратегии холдинга с фокусом на цифровые каналы, продукты и решения, нам требуются особые компетенции и инновационные бизнес-подходы. Рад, что Светлана, Рубен и Юлия согласились стать частью нашей новой команды, перед которой будет стоять задача по повышению эффективности бизнеса холдинга и поиску новых источников синергии между входящими в него активами", — цитирует пресс-релиз слова гендиректора холдинга Александра Жарова.

Таким образом, по данным пресс-службы, в управленческой структуре холдинга первый заместитель гендиректора Светлана Баланова продолжит отвечать за стратегическое и корпоративное развитие, информационные технологии и комплекс цифровой трансформации. В дальнейшем распределение полномочий между заместителями будет уточнено в рамках разработки и утверждения новой стратегии холдинга.

Медиахолдинг "Газпром-медиа" управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! СТРАНА", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").

Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс"), говорится на сайте холдинга.