МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Новгородская областная дума внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий использовать средства материнского капитала для оплаты товаров и услуг, связанных с дистанционным обучением, следует из электронной базы данных ГД.

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предоставив возможность лицам, получившим сертификат, распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что из-за коронавирусной инфекции школы были переведены на дистанционное обучение, однако некоторые семьи, особенно многодетные, столкнулись с отсутствием необходимой компьютерной техники. По мнению авторов проекта, это препятствует реализации права на образование, гарантированного Конституцией РФ, федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

Сообщается, что принятие законопроекта направлено на обеспечение качественного освоения обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

"Дополнительных средств федерального бюджета на реализацию закона не потребуется, поскольку расширение способов распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не влечет увеличения количества граждан, имеющих право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и увеличения размера материнского (семейного) капитала, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год", — следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.