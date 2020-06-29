29 июня. (Dow Jones). Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мери Дейли в своем выступлении в понедельник отказалась отвечать, могут ли вспышки коронавируса в некоторых районах страны изменить ее ожидания в отношении постепенного восстановления.

"Я боюсь, что не очень ясно", что ожидает экономику впереди, сказала на телефонной пресс-конференции Дейли, которая еще ни разу не озвучивала свои прогнозы по денежно-кредитной политике. Она сказала, что получает всю возможную информацию и советуется с экспертами в области здравоохранения.

Тем не менее, даже несмотря на вспышки заболеваемости, в регионе, где, как предупреждали некоторые ее коллеги, власти немного спешат с открытием экономики, она не готова говорить о том, что что-то идет не так.

В том, что касается экономики и данных, которые характеризуют ситуацию, "я могла бы описать свои ощущения как любопытство", сказала она.

"Еще слишком рано говорить" о том, что происходит с экономикой, сказал она, добавив, что "пока просто нет информации".

Однако руководители ФРС неоднократно говорили, что неровная ситуация в некоторых регионах, которые начинают открывать экономику, "соответствует медленному и постепенному восстановлению, которое намечено в моем прогнозе".

Она также добавила, что "мы не преодолеем ситуацию в том, что касается экономических последствий" пандемии коронавируса, "пока не реализуем широкомасштабной стратегии сдерживания вируса или не получим вакцину".

Дейли также сказала, что перспективы рынка труда остаются неопределенными настолько, что она думает не столько о прогнозе, сколько о различных сценариях того, как будут разворачиваться события.

Она заявила репортерам, что запуск чрезвычайных программ ФРС для поддержки рынков помог улучшить условия в основном тем, что центральный банк убедил рынки в своей готовности прийти на помощь при необходимости. По ее словам, до сих пор обращение к программам кредитования остается относительно скромным.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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