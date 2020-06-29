БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июн /ПРАЙМ/. Экономическая активность в Аргентине в апреле, который является показательным с точки влияния пандемии COVID-19, провалилась на 26,4%, сообщает Национальный институт статистики.

"В апреле 2020 года экономическая активность упала на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — отмечается в докладе.

Пот отношению к марту падение составило 17,5%. В прошлом месяце этот показатель снизился на 11,5% в годовом выражении.

Глубже всего в апреле провалились такие сектора, как отели и рестораны (на 85,6%), строительство (на 86,4%), производство (на 34,4%), торговля (на 27%).