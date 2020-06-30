МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Выручка фитнес-центров Москвы после возобновления их работы составила половину от показателей начала марта — до введения ограничений из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в IT-компании "Эвотор".

Аналитики проанализировали данные онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках малого и среднего бизнеса Москвы. Показатели двух последних недель — с 15 по 21 июня и с 22 по 28 июня — сравнивались с данными за неделю со 2 по 8 марта. По данным компании, выручка московского малого и среднего бизнеса на прошлой неделе достигла 72% от показателей начала марта.

Новый этап снятия ограничений по коронавирусу в Москве наступил 23 июня. Тогда, в частности, открылись фитнес-клубы и бассейны, а также стационарные помещения кафе и ресторанов. "На прошлой неделе в столице заработали 45% несетевых спортивных центров от докризисных показателей. Выручка фитнес-центров на прошлой неделе составила 51% от показателей начала марта", — рассказали в "Эвоторе".

Кроме того, рост показали и другие сегменты, связанные с физкультурой и спортом. Так, оборот магазинов спортивного питания за неделю вырос до 85% от показателей начала марта с 53%, а выручка магазинов спортивных товаров превысила мартовский уровень почти в 1,5 раза и выросла до 142% (плюс 43 процентных пункта за неделю).

"Количество работающих кафе и ресторанов выросло на прошлой неделе с 44% до 62% от начала марта, а выручка заведений увеличилась до 63,5% от докризисных показателей. Неделей ранее она составляла 45,7% от уровня начала марта", — указали в компании.

Оборот салонов красоты, напротив, сократился за неделю до 83% с 99,5% — "Эвотор" отмечает, что это произошло на фоне сокращения эффекта отложенного спроса. При этом на прошлой неделе выросла выручка небольших частных музеев (до 47% от начала марта с 33%), специализированных продуктовых магазинов (до 121% с 63%), домов быта (до 99% с 88%).