МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Большинство россиян считают развитие уличной системы видеонаблюдения залогом высокого уровня безопасности, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования эксперты опросили в июне более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно ему, большинство россиян воспринимают камеры видеонаблюдения в городе как необходимость. "88% опрошенных высказались в пользу масштабной уличной системы видеонаблюдения, ссылаясь на повышенный уровень безопасности", — говорится в документе.

Негативно к наличию камер видеонаблюдения на улицах, в подъездах и других местах общего пользования отнеслись чуть меньше 6% респондентов.

"Для себя же граждане охотно выбирают как видеокамеры, так и камеры с фотофиксацией – 49% респондентов готовы установить в собственном доме оба вида наблюдения, 28% отдают предпочтение видеосъемке, а 14% считают, что им достаточно одной лишь тревожной кнопки. Почти половина респондентов (45%) и вовсе убеждена, что любая недвижимость должна быть защищена камерами видеонаблюдения", — пишут эксперты.

Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД и камеры городского видеонаблюдения являются элементами "безопасного" и "умного" города. В период самоизоляции в России эти технологии активно использовались во многих регионах для контроля и сдерживания распространения коронавируса (COVID-19), в частности они позволяли отслеживать больных вирусом и контактирующих с ними, а также нарушителей режима самоизоляции.