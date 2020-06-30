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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Программа маскимум — Производители средств индивидуальной защиты хотят гарантий сбыта. Ажиотажный спрос на медицинские маски и другие СИЗ в разгар пандемии спровоцировал их массовый выпуск в России.

— Кризис в полном составе — Железнодорожных операторов догоняет спад рынка. Железнодорожные операторы в первом квартале показали неплохие объемные результаты.

— На пандемию смотрят с неудобрением — Российские производители снизят выпуск из-за глобальной конъюнктуры. Мировой спрос на удобрения может снизиться в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года на 3%.

— Электронные сигареты сворачиваются — Продукция компании Juul может быть запрещена в России. Новая версия законопроекта о регулировании оборота ЭСДН запрещает продажи устройств с жидкостями, доля никотина в которых превышает 20 мг.

— Господдержку заводят на второй круг — Правительство отчиталось о начале исполнения новых инициатив президента. Белый дом сообщил о принятии документов, необходимых для выполнения ряда поручений Владимира Путина.

— Туризм выходит на заповедную тропу — Минприроды подготовило поправки к закону об ООПТ. Минприроды разрабатывает законодательную базу для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

— Самим бы кто помог — Международным банкам развития может не хватить капитала. Инвесторы ждут быстрого восстановления мировой экономики, но, если ожидания не оправдаются, рынки ждет повторная коррекция.

— Летальность пока уму непостижима — Ученые только ищут подходы к оценке потерь от COVID-19. Демографы пока не могут точно определить, как именно пандемия коронавируса скажется на продолжительности жизни в различных странах мира.

— C ЦКАД приказано закругляться — Марат Хуснуллин обещал открыть две трети платной трассы вокруг Москвы до конца года. Большая часть платной 339-километровой ЦКАД вокруг Москвы будет сдана до конца года.

— Квартирный вопрос улучшил правосудие — КС поручил создать механизм пересмотра судебных решений. В понедельник КС принял знаковое постановление, призванное решить проблему пересмотра судебных решений.

— Дональд Трамп решительно бездействует — Скандал вокруг истории о возможном финансировании Москвой операций талибов в Афганистане стал одной из главных тем избирательной гонки в США.

— Не дать Тегерану "сушки" — В Совете Безопасности ООН предстоит схватка вокруг продажи оружия Ирану. Совбез ООН во вторник, как ожидается, рассмотрит американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

— В "Черновик" вписали заказчика и трех исполнителей — СКР раскрыл громкое убийство девятилетней давности учредителя известного на Северном Кавказе еженедельника "Черновик".

— Кредитование выходит под залог — Граждане активно берут только ипотеку. Короткие и необеспеченные кредиты оказались самыми уязвимыми кредитными продуктами в условиях пандемии и самоограничений.

— Кванты оказались великоваты для бюджета — Сокращение госфинансирования развития квантовых вычислений в 2020 году на 50% может сорвать планы "Росатома" по созданию квантового компьютера к 2024 году.

— Арендаторы разошлись по комнатам — Сдача квартиры частично становится популярнее. Вызванный пандемией COVID-19 кризис вынудил арендаторов в Москве серьезно экономить на съеме жилья.

— Инвестиции второй волны — Облигации и золото стали средством от пандемии. Международные инвесторы значительно снизили интерес к рисковым активам. Нетто-отток средств из фондов акций развитых стран составил $4,6 млрд.

— LIBOR не прошел отбор — Один из основных финансовых индикаторов прощается с рынком. Банк России готовит финансовый рынок к отмене одного из основных мировых индикаторов — LIBOR.

— ГЛОНАСС измерит температуру рыбы — ГЛОНАСС, Россельхознадзор и железнодорожные операторы начали тестировать систему, при которой во время перевозки продукции температурные данные собираются и передаются.

— Самиздат обернули в бумагу — "Литнет" начал издавать книги в офлайне. Онлайн-сервис "Литнет" начал выпускать книги своих авторов в бумаге. В течение 2020 года должны выйти около 20 книг в партнерстве с "Эксмо".

— Инвестиции передали в доставку — ПЭК планирует поглощать логистических операторов. Рост онлайн-торговли из-за пандемии может подстегнуть консолидацию логистического рынка.

— "Газпром-медиа" перезагрузил команду — Соратники Дмитрия Чернышенко покинули холдинг. В холдинге "Газпром-медиа" (управляет НТВ, ТНТ, "Авторадио", "Эхо Москвы" и др.) обновляется команда топ-менеджеров.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Автодилеры столкнулись с дефицитом из-за простоя заводов — Но продажи за неполный июнь уже вышли на уровень прошлого года. Российским автодилерам удалось выйти на уровень продаж прошлого года.

— Кто крадет корпоративные секреты — Во время карантина попытки вынести их участились на 25%. Переход офисов на удаленный режим работы спровоцировал рост инцидентов, связанных с предумышленным хищением данных.

— Опыт досрочного голосования по Конституции могут распространить на любые выборы — Многодневная процедура создаст проблемы для организаторов и участников, считают эксперты.

— Исход второго тура президентских выборов в Польше неясен — В первом туре действующий президент не смог победить из-за пандемии. Анджей Дуда не смог набрать абсолютного большинства в первом туре.

— Без ограничений от коронавируса в России погибли бы почти 4 млн человек — Исследование ВШЭ показало эффект от мер властей и ответственного поведения граждан.

— В 32 регионах уже через пять лет не будет места для мусора — Сортировка может снизить остроту проблемы, но не решит ее полностью. Проблема накопления бытового мусора стоит особенно остро для 32 регионов.

— Власти запустили пятый участок ЦКАД – от Можайского до Новорижского шоссе- Автомобилисты рискуют постоять на нем в пробках. Власти открыли движение на участке пятого пускового комплекса ЦКАД.

— Экзитпол ВЦИОМа подтверждает одобрение поправок к Конституции — Социологи в данном случае опрашивали тех, кто уже проголосовал. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел экзитполы на выходах с 800 участков.

— Бедность по-российски и по-европейски — Сейчас, в тощие времена, нужно лучше понимать состояние граждан. Бедных среди россиян по европейской статистической методике в 2 раза больше, чем по методике Росстата.

— Facebook, прекрати зарабатывать на ненависти- Пользователи ударили социальную сеть по самому больному – рекламным доходам. Сколько проблем интернет-платформе может принести одно маленькое сообщение президента США?

— Налоги ниже, проблемы те же — Для высокотехнологического бизнеса критически важно отсутствие коррупции. Разговоры о росте российской экономики за счет развития технологий и инноваций в последнее время слегка поутихли.

— Плоть для призрака коммунизма — Протесты могут создать новое народное большинство, которое совершит левый поворот. Власти городка Гельзенкирхен на западе Германии попытались запретить строительство монумента Ленину.

— "К прошлогодним объемам производства мы вернемся в 2021 году" — Министр промышленности Денис Мантуров об инвестициях в борьбу с ковидом, поддержке автопрома и сертификации "магистрального самолета XXI века" – МС-21.

— На рекламном рынке России сменился лидер — Принадлежащее OMD OM Group агентство стало №1 по итогам 2019 года. OMD Optimum Media возглавило список крупнейших агентств России за 2019 год.

— Сертификация российского среднемагистрального лайнера HYPERLINK "" МС-21 отложена на 2021 год — Поставки его авиакомпаниям могут начаться только в конце следующего года. Лайнер МС-21-100 получит сертификат типа примерно в середине 2021.

— Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться — Для этого стране надо собрать урожай в 125 млн тонн. Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 годов.

— Кредиторы рухнувшего Пробизнесбанка снова пошли в суд — Они добиваются переизбрания комитета кредиторов. Кредиторы банкротящегося с 2015 г Пробизнесбанка (ПРББ) хотят добиться переизбрания комитета кредиторов.

— В режиме самоизоляции руководители стали чаще ссориться с подчиненными — Что спровоцировало эти конфликты. Почти половина сотрудников (43%) в последние месяцы вступали в частые конфликты с начальством и коллегами.

— Как определить норму рабочего времени сотрудника на удаленке — И как ее изменять, чтобы не нарушить закон. Рабочее время может быть понятием растяжимым. Это еще раз показала нынешняя ситуация с коронавирусом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Стать самозанятым можно будет с 16 лет во всех регионах страны — С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых могут молодые люди с 16 лет. Одновременно все регионы получают право вводить налог на профессиональный доход.

— Хочу уметь и умнеть — В начале 2000-х в систему среднего профобразования шел только каждый третий девятиклассник, в 2019 году — уже больше половины. Эксперты прогнозируют: в 2020-м прием в колледжи может побить все рекорды.

— С граждан снимается повинность по поверке электросчетчиков — Установка, ремонт, обслуживание и замена приборов учета электроэнергии будет проводиться за счет энергетических компаний. Закон об этом вступает в силу с 1 июля.

— Договор по душам — Минтруд систематизировал все требования к взаимоотношениям работодателей и работников в одном законопроекте. После его принятия трудовые договоры могут стать более индивидуальными.

— Клееное дело — Если водителю не были разъяснены его права и обязанности в соответствии с Конституцией, то его нельзя привлекать к ответственности. Так решил Верховный суд.

— Автознак "Инвалид" утрачивает статус — С 1 июля в Федеральном реестре инвалидов должны размещаться сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида.

— Иду на вирус — Во всем мире жертвами коронавирусной инфекции стали 500 тысяч человек. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса. При этом России удается удерживать показатель смертности на одном из самых низких уровней.

— Фейк-контроль — Количество недостоверных сообщений на тему голосования по Конституции перевалило за пять тысяч и продолжает расти. Цель их создателей — отпугнуть людей от участков.

— Над проливом в полном составе — Открывается грузовое движение по железной дороге через Крымский мост. Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, как и планировалось, откроется 30 июня.

— Недалеко до развязки — В Подмосковье открыто движение по новому 23-километровому отрезку ЦКАД, соединяющему Можайское и Новорижское шоссе. В этом году планируется закончить основную часть работ.

— Явка в новом формате — Предложенные гражданам форматы голосования по поправкам в Конституцию РФ оказались востребованными, заявили в ЦИК. Также в комиссии рассказали о попытках дискредитировать голосование.

— Древесина оставит след — Минприроды вместе с Рослесхозом подготовлена новая редакция стратегии развития лесного комплекса 2.0. Проект, в частности, предусматривает запуск отраслевой платформы "Цифровой лес".

— Билет на лето — С 1 июля более 70 регионов России смогут принимать туристов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, с 15 июля смогут открыться кинотеатры.

— Участие — не главное — В российское законодательство необходимо ввести конкретный механизм пересмотра судебных решений, которые основаны на нормативных актах, впоследствии признанных не соответствующими Конституции РФ. Такое решение принял КС РФ, который по заявлению семьи Однодворцевых из Москвы проверил ФКЗ "О Конституционном Суде РФ".

— Там, где светлее — В городах США убрали битые витрины, очистили от краски памятники рабовладельцам — Колумбу и Ко, немного стих даже ТВ-визг — несостоявшаяся Революция "временно кончилась". На смену ей грозно двинулась 2-я волна ковида…

— Царь-тушка — В РФ меняется структура потребления мяса в сторону перехода на более привлекательную по стоимости птицу, считают эксперты "Центра Агроаналитики". По их мнению, эта тенденция обусловлена не только ценой.

— Хайтек как лучше — Почти в шесть раз выросло число сотрудников ИТ-компаний, перешедших на удаленную работу во время пандемии, свидетельствуют данные аналитического обзора.

— Подорожают жилищно-коммунальные услуги — Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.

— Все легальные лекарства должны иметь спецметку — С 1 июля производители лекарственных препаратов обязаны наносить на первичную и вторичную упаковку товара специальный знак.

— Изменяется подача справок о доходах чиновников — Обязательные для госслужащих справки о доходах с 1 июля можно будет заполнять только с использованием специального программного обеспечения.

— Вводится маркировка обуви — С 1 июля вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу обуви без специальных кодов Data Matrix. Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно.

— Завершается перевод пенсий на карты "Мир" — Перевод пенсионеров и получателей иных социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты "Мир" должен быть завершен до 1 июля.

— Центр заявит о себе — В России с 1 июля вводятся более строгие требования к удостоверяющим центрам, выдающим сертификаты электронных подписей. Это позволит сократить их число и навести порядок в системе, уверены эксперты.

— Отменяются введенные на время пандемии послабления — С 1 июля прекращает действие ряд введенных во время режима самоизоляции послаблений для граждан и юридических лиц.

— Установку тахографов отложат — До 1 июля владельцы микроавтобусов и больших автобусов, выполняющие регулярные перевозки пассажиров, должны были оснастить свой транспорт тахографами. Этот срок будет перенесен на год.

— Появляется новый объект интеллектуальных прав — географическое указание — С 27 июля у производителей появится возможность зарегистрировать уникальный товар, произведенный в определенной местности.

— Упрощена процедура доступа к сети — С 1 июля процедура доступа к электрическим сетям для физических лиц, а также предприятий малого и среднего бизнеса будет упрощена.

— Приемным родителям возобновят индексацию пенсии — Пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей с 1 июля начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере.

— МФО добавят контроля — С начала июля в России в очередной раз ужесточается регулирование для рынка микрокредитования. В частности, для микрокредитных компаний устанавливается минимальный размер собственных средств.

— Землям доначислят налоги — В России уже с 1 июля ужесточат надзор за нецелевым использованием земель сельхозназначения. Обо всех выявленных фактах в налоговую службу будут сообщать органы земельного надзора.

— Надзор вернут в регионы — Уже с 1 июля Россельхознадзор сможет вернуть часть полномочий по ветеринарному надзору региональным властям. Вопрос будет решаться отдельно для каждого региона.

— Трампа записали в "пираты" — Легендарная группа The Rolling Stones потребовала сатисфакции от главы Белого дома. Музыканты группы обнародовали заявление с протестом против использования Дональдом Трампом песен "роллингов".

— Ответил за Пенелопу — Суд Парижа приговорил бывшего премьера Франсуа Фийона к пяти годам тюремного заключения по нашумевшему несколько лет назад делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы.

— Мэр против президента — Действующий президент Польши Анджей Дуда вышел во второй тур выборов, где он померяется силами с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

— Анн на шее Парижа — Социалистка Анн Идальго переизбрана на пост мэра Парижа. Ее успеху во многом способствовал усилившийся, особенно в связи с коронавирусом, интерес французов к проблемам здорового образа жизни и к экологии в целом.

— Маршалы против вандалов — Президент США Дональд Трамп в попытке остановить вышедшую из-под контроля местных властей кампанию по сносу "неполиткорректных" американских памятников перешел от слов к делу.

— Цена полета — МИД Германии выставил счета немецким туристам, вывезенным из-за рубежа в разгар пандемии. Акция по возвращению соотечественников, которой воспользовались 67 тысяч человек, оказалась не бесплатной.

— До последней капли — В России могут запретить рекламу различных устройств для обмана бытовых счетчиков. Такие поправки в проект закона подготовило правительство.

— Квартира, где дети спрятаны — При покупке квартиры особенно надо быть внимательным, если собственниками жилья считаются несовершеннолетние. Именно такой спор разбирала Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ.

— Высотная болезнь — Житель Екатеринбурга добился через суд компенсации за падение с верхней полки поезда. Ночная неудача пассажира обошлась страховой компании более чем в 235 тысяч рублей.

— Долили молока — На 20% удалось поднять зарплату работникам животноводческого хозяйства в Краснодарском крае. А в Волгоградской области стало традицией увеличивать ее каждый год на 10-12%.

— Трубы ждет испытание — Ремонт систем горячего водоснабжения в этом году начнется с 1 июля. Решение о переносе сроков принял мэр столицы Сергей Собянин, чтобы не причинять дополнительных неудобств москвичам.

— Туфелька из прошлого — На улицах начались исторические раскопки. Столичные археологи начали сезон раскопок. Работы они планируют провести более чем на 200 площадках.

— Прозрачные голоса — Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит без существенных нарушений и сбоев. Многие сообщения после проверки оказываются фейками.

— При свидетелях — Молодоженам столицы вновь играет марш Мендельсона. В отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания возобновились торжественные церемонии, которые из-за коронавируса были отменены почти на два месяца.

— Возвращение модерна — У ценителей старой московской архитектуры праздник — с фасадов дома купца Быкова сняли строительные леса. Теперь все желающие могут в деталях рассмотреть узорчатые фасады.

— Картина Масловкой — Одна из самых главных и одновременно заторных магистралей города — Третье транспортное кольцо — скоро поедет быстрее. Как заявил в понедельник заммэра Максим Ликсутов, такой эффект даст новая разметка.

— Площадь Ильича — Мавзолей Ленина на Красной площади открывается после плановых профилактических работ. Посетителей снова начнут пускать с 1 июля, сообщили в Федеральной службе охраны.

— Вышли на прием — Летние оздоровительные лагеря в девятнадцати регионах готовятся к приему детей в июле, рассказали в Минпросвещения. Планируется, что всего в течение месяца возобновят работу 33 347 организаций отдыха.

— "Комета" летит на остров — Навигация судов на остров Кижи открылась в Карелии: туда пошли "Кометы" и "Метеоры". Они будут делать из Петрозаводска несколько рейсов в день.

— Море волнуется раз — Специалисты МЧС России выступили с очередным оперативным прогнозом. В этот раз повышенное внимание — Черноморскому побережью.

— Поезд прибыл в 4.36 — Два первых Московских центральных диаметра продолжают развиваться. Сегодня мэр Сергей Собянин открыл "Славянский бульвар" — новую станцию на МЦД-1.

— Экзамен зигзагом — В России стартовал основной период ЕГЭ. В этом году сдача экзаменов предусмотрена только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы.

— Опасный пояс — Низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, северо-восточную и средне-западную часть США перед наибольшим риском распространения инфекции зимой и ранней весной.

— Мозг прозрел — Ученые готовятся к прорыву в борьбе со слепотой. "Увидеть" в уме различные буквы смогли незрячие люди в эксперименте, который провели ученые. Эта работа может стать прорывом в борьбе со слепотой.

— Мистер пересдача — Эксперты составили портрет современного выпускника вуза: в опросе приняли участие 8 тысяч человек из 67 высших учебных заведений России. Как выяснилось, многие из них уже определились с планами на будущее.

— ЧАЗы буксуют — Россия не закрывается от трудовых мигрантов, но ограничивает их въезд в пользу трудоустройства россиян, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Курдюмов.

— Цели не скроются — Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У сможет командовать в воздухе не только истребителями, бомбардировщиками и штурмовиками, но и беспилотниками.

— Движение вверх — Принятие поправок о защите исторической памяти и приоритете научно-технологического развития полностью соответствует стратегическим интересам России, заявил председатель РИО Сергей Нарышкин.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Закон на всех — ВЦИОМ назвал наиболее важные для избирателей поправки. Более активны и заинтересованы в голосовании по поправкам в Конституцию взрослые граждане. При этом главное для них — социальные и "патриотические" изменения.

— Сотри себя, если сможешь — 54% сайтов затрудняют удаление персональных данных. Компании не дают закрыть аккаунт нажатием одной кнопки, но это может сыграть на руку мошенникам.

— Чемоданное построение — Как будут отдыхать россияне с 1 июля. Неделя отпуска на Черном море обойдется в 25-30 тыс рублей. Недельный отдых на двоих на популярных отечественных курортах обойдется россиянам в 25-30 тысяч рублей.

— Конечная постановка — Как КНР подошла к принятию закона о нацбезопасности в Гонконге. Антикитайское поведение в автономии может обернуться пожизненным заключением.

— Золотое отсечение — Ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%. Это может случиться уже к концу сентября. В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года.

— На дальнюю перспективу — Для загоризонтных радаров готовят экипажи. В России начинают обучать лейтенантов для службы на РЛС, которые обнаруживают цели на расстоянии в тысячи километров.

— Так себе каникулы — Клиенты банков жалуются на пересмотр кредитных условий. Вместо реструктуризации займов по новому закону финансовые организации предлагают свои менее выгодные программы.

— Нефть и нет — Аналитики сочли сценарий Грефа в $60 за баррель оптимистичным. Цена на Brent скорее будет держаться около $40-50, полагают эксперты. Ценовой порог в $60 за баррель нефти — слишком оптимистичный сценарий.

— Капдисконт — В ГД хотят отменить плату за ремонт аварийных домов. На финансирование работ ежегодно потребуется 1-3 млрд рублей из бюджетов. В Госдуме предлагают отменить плату за содержание и ремонт для жильцов аварийных домов.

— Антидело — Что привело к срыву стройки крупнейшего завода кровяной плазмы. В новом уголовном деле о кировском долгострое появились сотрудники Росздравнадзора и ФМБА.

— "Буки" вверх — Южный военный округ усиливают "зенитными роботами". Первой новые комплексы средней дальности получит бригада ПВО 49-й общевойсковой армии. Кавказ и Черное море прикроют одними из самых современных в мире систем ПВО.

— Шестая передача — Ученые создали скоростной роутер для сетей 6G. Российский волновод, работающий в высокочастотном терагерцовом диапазоне, разгонит интернет до тысяч гигабит в секунду.

— Фунт с лихом — Британская валюта рискует выпасть из десятки элитных. От ее ослабления российские граждане смогут немного выиграть, а экономика при этом ничего не почувствует.

— Афганский синдром — Трампа обвинили в предательстве интересов военных. Президента вынудили отвечать на анонимные сообщения о "заказах" на убийство американских солдат.

— Добровольные каторжане — Украинцы готовы ехать в Польшу, несмотря на унижения. К заробитчанам относятся как к рабочему скоту. По мере того, как отступает пандемия COVID-19, постепенно снимаются связанные с ней ограничения.

— Туже некуда — Страховые компании отказываются от туроператоров. На рынке осталось не больше 10 игроков, готовых страховать туризм. Количество страховщиков, готовых брать на себя риски туроператоров, рекордно уменьшилось.